『vitra ヴィトラ HALTube ホワイト スタッキングチェア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 03時 04分に出品され04月07日 03時 04分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>ダイニングチェア
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ヴィトラ
2111 北欧風 天然木 ダイニングチェア B ファブリック グレー オーク
¥ 10920
GMHN258E○飛騨産業 / HIDA キツツキ ダイニングチェアウィンザ
¥ 11500
希少 秋田木工 アキモク ベントウッドチェア 白
¥ 8190
高山ウッドワークス SC3Kキャプテンチェア ウォールナット+ナラ材椅子
¥ 23400
キムキム様専用 ダイニングチェア
¥ 8424
値下不可 美品 ヴィトラ ベルヴィル アームチェア モスグレー スタッキング n
¥ 11375
Vitra PANTON CHAIR ヴィトラ パントンチェア チェア 黒
¥ 13250
名作 karimoku /カリモク ルスティック 回転式 ダイニングチェア
¥ 8564
バンビ様専用リビングハウス FAVO アームチェア
¥ 8580
トーネット THONET ブナ材曲げ木チェア 無印良品
¥ 14000
IDC大塚家具 ペーパーコード 木製ダイニングチェア 4脚セット
¥ 46000
TON トーネット ウィンザーチェア おしゃれ ハイチェア ダイニング
¥ 9217
[74991]英国 クラシック ボビンフレーム コーナーチェア 無垢材 ビーチ
¥ 15162
カリモク ダイニングチェア 60
¥ 13000
【土日発送】IDEE/イデー コショネチェア 紺色※1個の値段です
¥ 9945
HD16 ダイニングチェア セブンチェア 座面 2 脚 チェア 椅子 組立簡単
¥ 11050
SK DC BRS ダイニングチェア 4脚 ナチュラル
¥ 18360
G697 三越 ブルージュ オーク材 ラタンバック ダイニングチェア /22
¥ 14590
落札価格10725円
375 入札履歴
終了
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