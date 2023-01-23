『vitra ヴィトラ HALTube ホワイト スタッキングチェア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 03時 04分に出品され04月07日 03時 04分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [サイズ]

・幅470mm 奥行490mm 高さ790mm

・座面の高さ430mm

※多少の誤差はご了承ください。



[材質]

本体/シェル：ポリプロピレン 脚/スチール



[機能]

スタッキング収納可



※値下げ不可

※中古品のため、スリキズ等ありますが、コンディションは良好です。

機能面は問題ありません。

商品はクリーニング後、発送致します。

但し、洗浄・清掃で落としきれない汚れもございますので細かい所まで気になる方や神経質な方はご遠慮ください。

中古品であることを考慮頂きご購入頂けますようお願い致します。

※御使用端末の環境により多少画像の表示色と実物の色に差違が生じる場合がございますのでご了承ください。

※複数在庫の為、写真は転用しております。画像は代表的な一つを収めたものになりますことをご了承願います。

※北海道、沖縄、離島は送料が高くなるため、ご購入前にコメントをお願い致します。ご地域によっては配送不可の場合がございます。

※ご購入後は発送伝票にお電話番号を記載する為、お客様に確認させて頂くことがございます。

※中古商品の為、取り扱い説明書とメーカー保証はございません。製品の詳しい仕様に関しましては、メーカーHPにてご確認ください。



世界的に著名なプロダクトデザイナーの一人、Jasper Morrison（ジャスパー・モリソン）によってデザインされた椅子「HAL Tube（ハルチューブ）」。

「究極のシンプル」を追求した無駄を省いたフォルムと、用途に応じたベースの組合せによって、公共施設やオフィス空間、ホール、カフェ、住宅、教育施設など、幅広い場所でご使用いただくことが可能です。整然と並べた美しい姿も魅力の一つ。





スタッキングチェア デザインチェア ダイニングチェア 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>ダイニングチェア 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィトラ