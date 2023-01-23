『captains helm golf x Converse ニットポロ Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 21時 42分に出品され04月26日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャプテンズヘルムゴルフとコンバースのコラボシリーズ、ニットポロです。柔らかで非常に着心地が良いです。私は残念ながらサイズ感が合わなかったので着回していただける方にお譲りします。



およそよサイズ感は、着丈67cm、身幅56cm、です。ご参考までに。



CONVERSE GOLF × Cph/Golf

ONE STAR JACQUARD KNIT POLO



#CaptainsHelmGolf

#CPHGOLF

#キャプテンズヘルムゴルフ

#コンバース

#converse 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M