『younger song boa active parka jacket【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 03分に出品され03月10日 04時 03分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着回しやすくてしっかりとしたヤンガーソングのアクティブジャケットです！めちゃくちゃ暖かいです！



系統が変わったため出品します！



以下商品の説明ですm(_ _)m



しっかりとしたダック地を使用し、洗いをかけて使用感そして古着感もありつつYoungerらしい要素もあるダックフーディーが登場





バックはユニバーサルロゴをクラックプリントで、フロントのポケット部分に刺繍で、まさに今の気分なのではないでしょうか



内側はボアとなっておりヘビーアウターです

3月まで全然暖かく着れます



是非お試しください！



【ウォッシュ加工、ブリーチ加工商品に関して、以下記載の注意事項をご理解いただいた上でのご購入をお願いしております】 1）商品の特性上、色味具合が若干異なる場合がございます。商品画像はあくまでイメージですので、予めご了承ください。 2）同じ製品においても着用の仕方や洗濯の仕方により、色落ちや色あせ方には、個体差が生じますのでご了承ください。 3）商品ページに記載のあるサイズ表記と比べ、若干の寸法差がある場合がございます。予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ younger

song

boa

active

parka

jacket