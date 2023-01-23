『期間限定価格 COOGI 3Dニット 石原慎也着用 ハーフジップ スウェット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 06時 04分に出品され03月29日 06時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 期間限定価格32000円→19000円

11/22まで



こちらCOOGIの3Dニットになります。

吉祥寺の小さい古着屋にて購入致しました。

購入価格:47000円

サイズ:2XL

採寸:

着丈72 肩幅63 袖丈67 身幅68

状態:古着のため中古品ではあるが汚れやヨレ、破損等無し。状態良好。



年々希少価値が上がるCOOGIのニットですが、こちらの商品はハーフジップ仕様になっており襟、ジップ付きという事で非常に珍しいと古着屋のオーナーが仰っておりました。

オーバーサイズに作られており日本人では身長172-185でゆったりと着られるサイズ感になっております。

Saucy Dogの石原慎也さんや、SUPERBEAVERの渋谷龍太さんなども好んで着用されているブランド、COOGI。

状態も非常に良く誰とも被らないデザインですので、長く使えること間違い無しです。



またレディース、女性の方でもオーバーサイズで股下まで隠れるサイズ感で着用されても可愛いと思います。

春や秋を感じさせるデザインカラーのためこれからの季節に大活躍です。



古着 y2k ビンテージ ヴィンテージ コラボ

クージー ニット ハーフジップ アウター ジャケット

邦ロック アーティスト 独創的 ビッグシルエット

袖溜まる 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: クージー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 期間限定価格

COOGI

3Dニット

石原慎也着用

ハーフジップ

スウェット