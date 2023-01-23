『rats ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 26分に出品され03月23日 02時 26分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 身幅…約64cm

肩幅…約51cm

袖丈…約59cm

着丈…約67cm



ボディは黒で統一されており、各所に施されたデザインはパッチと刺繍となっております。

裏地は袖まで中綿が入っており秋冬には重宝する作りです。

使用頻度は少なく綺麗な状態だと思いますが、中古品とご理解の上ご検討頂ければ幸いです。



tenderloin

cootie

supreme

hide and seek

keboz

wacko maria



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラッツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ rats

ジャケット