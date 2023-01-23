『【80s】ユーロヴィンテージ ファイヤーマンコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 37分に出品され04月01日 06時 37分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファイヤーマンの金具ディテールのコートです。

ヨーロッパらしいデザイナーライクの古着です。

イタリア製で本当に作りがいいです。



ギラっとしたボディーの生地は強度が高く丈夫そうです。裏地もあって暖かいですよ。

面白い古着がお好きな方は是非。



ミリタリーやワークのディテールを採用する

イタリアのブランドです58000円で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【80s】ユーロヴィンテージ ファイヤーマンコート