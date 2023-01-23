『M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 シルバー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 50分に出品され03月08日 00時 50分に終了予定です。即決価格は23,250円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鏡筒に傷が複数箇所見られるものの、レンズには傷等は見られません。また、レンズ内部に微小なチリが確認できますが、写真に影響の無い範囲と考えております。商品の状態に関しては鏡筒の使用感を踏まえて「やや傷や汚れあり」にさせて頂きました。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント