『Apple AirPods Pro 左耳、ケース、箱付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 47分に出品され03月15日 21時 47分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭕️値下げ有り！



購入後1年後使用した為傷は目立ちますが、丁寧に使っていたので汚れなどは少ないです！

付属のイヤーチップも未使用のままです！

片耳がパッカリ壊れてしまったので左耳のみです。が、箱も綺麗に保存してあります！

値下げ承りますのでコメントお願い致します。

m(_ _)m



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第1世代)



その他特徴···左耳のみ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル