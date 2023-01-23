『Guess リュック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 08時 44分に出品され04月25日 08時 44分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MELISE Quilted Chain Strap Backpack



貰い物のため商品名のみ記載。

使用感はありますが、目立った汚れや傷はありません。素人目のため、ご容赦いただける方のみ。

即購入可、梱包方法希望あればご相談ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Guess

リュック