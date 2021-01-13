『cro-1681 クロコダイル 腕時計ベルト コバルトブルー ラグ幅26 mm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 03時 05分に出品され05月03日 03時 05分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※革は全て1点物です。全て違う表情を持っています。

画像にてご確認下さい。





■素材: クロコダイル

■色: コバルトブルー

■裏地: ブラック

■ステッチ: ブルー

■サイズ 26 mm （ラグ幅） / 22 mm （尾錠幅）

■長さ 120mm（6時側） / 75mm （12時側）

■子穴位置 ラグ端〜1つ目の子穴上部 / 50 mm

ラグ端〜最下部子穴上部 / 88 mm

■厚さ: 2.5 - 6 mm

■識別番号： cro-1681





※尾錠はステンレス製の物を取り付けし発送致します。

不要な方や取り外して同封がご希望の方は事前に教えて下さい。



【オプションに関して】



ベルト購入時にオプションで選ぶ事の出来るバックルです。



1, パネライに使用されているベルトに通すチューブ

（26mm,24mm,22mm,20mm)

2, アンティークバックルをシルバー925で復刻したオリジナルバックル

（バックル幅18mm,16mm)

3, ハンマートーン（槌目）シルバー925で制作したオリジナルバックル

（バックル幅22mm,20mm)

4, プレーンタイプ、シルバー925で制作したオリジナルバックル

（バックル幅22mm,20mm)

5, Dバックル

（バックル幅22mm,20mm,18mm)

6,Dバックル

（バックル幅20mm)

7,Dバックル

（バックル幅18mm)

※Dバックルを選択頂いた場合は付属でおつけしている尾錠は同封しません。



【ご注意】



※商品ページ掲載の画像は実際の商品と色・質感等において若干異なる場合がございます。

※返品や交換に関してはお受けできませんので、サイズ、色味などよくご確認下さい。



【発送に関して】



当ショップの商品は全て送料込みの価格です。

通常はクリックポスト（追跡番号有り、ポスト投函）で発送致しますが、合計金額が20000円以上の場合はレターパックプラス（手渡し）にて発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ cro-1681

クロコダイル

腕時計ベルト

コバルトブルー

ラグ幅26

mm