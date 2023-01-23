『TRAINING TRACK RIBBED PANTS【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 00時 55分に出品され03月12日 00時 55分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 両サイドに2本のラインをシンボリックに施した裾リブ付きのトラックパンツは、リラックス感がありつつもシャープなルックスを演出するテーパードシルエット。トラックジャケット、フーディー、クルーネックトップの3種にすべてセットアップ対応しています。

MATERIAL：ECO REVERSIBLE SMOOTH JERSEY

QUALITY：POLYESTER 100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ TRAINING

TRACK

RIBBED

PANTS