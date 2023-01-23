『美品 ELEMENT OF SIMPLE LIFE ダーバン 中綿ダウンコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 21時 11分に出品され03月10日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド

ELEMENT OF SIMPLE LIFE

エレメントオブシンプルライフ



ダーバン取扱いの正規品となりますので、ご安心ください。



○アイテム

メンズアウター

メンズコート

ハーフコート

ダウンコート(中綿)

ハイネック

スタンドカラー

ジップアップ



○サイズ(cm)

Mサイズ



肩幅48

身幅58

袖丈58

着丈78



○カラー

ブラック



○素材

表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル

中わた ポリエステル100%



○状態

使用感の少ない美品です。あくまで人の手に渡ったものですので、中古品という扱いとなります。完全な新品を求める方はご遠慮ください。



○発送

匿名でご購入日〜翌日中までに発送できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シンプルライフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 ELEMENT

OF

SIMPLE

LIFE ダーバン 中綿ダウンコート