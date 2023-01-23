『IVE MINE 11.18 19会場限定 特典 トレカ 6枚コンプ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 21時 04分に出品され03月17日 21時 04分に終了予定です。即決価格は12,402円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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11.18 19会場限定 IVE JEWEL トレカ ユジン ガウル レイ ウォニョン リズ イソ スタシ STARSHIP eleven LOVEDIVE After Like gaeul yujin rei liz wonyoung leeseo 아이브 ラントレ ソウルコン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用