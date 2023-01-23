『ourpas PAS - 072 Two-Way Bag【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 14時 22分に出品され03月26日 14時 22分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ourpas PAS - 072 Two-Way Bagです。

公式サイトで購入した確実正規品です。

外での使用は1~2回なのでほぼ新品です。

ZIPの部分にはYKKのExcelzipが使用されており非常に高級感のあるデザインとなっております。



値下げ交渉可能

即購入OK

これより下は公式サイトから引用したものです



/状態: すぐに発送できます

/配送日:

/素材:

/裏地: X

/お手入れ: 部分洗いのみ

/サイズ: OS

幅 40cm、高さ 28.5cm / 幅 40cm、高さ 28.5cm (折り畳んだ状態)

(計測方法によって測定値が変わる場合があります。)

/詳細

• 岡山デニムを使用したメッセンジャーバッグ

• 2通りのスタイルで着用できます

/パッチノート



「私たちが愛するこの文化の成長と正しい基準の確立のために、PASは大きな闘いと挑戦に取り組んでいます。それは簡単な道ではありませんが、価値のある道です。



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DIFFERENTIS.OK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ourpas

PAS

-

072

Two-Way

Bag