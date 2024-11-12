『NIKE TC7900 8 25cm ホワイト✖️ブラック 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 13時 08分に出品され03月16日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKEのTC7900

サイズは25cmです。

外で一日（5時間ほど）履きました。

目立った汚れ等は無く、美品かと思いますが、感じ方には個人差があると思いますので、usedであることをご理解頂いた上でご購入をお願いします。



購入時のお箱に入れて発送致します。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ NIKE

TC7900

8

25cm

ホワイト✖️ブラック 美品