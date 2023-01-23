『PRADA プラダ ノベルティ ハンドバッグ ショルダーバッグ 新品未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 16時 32分に出品され03月07日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADA（ノべルティ）

購入先：PRADA免税店



【サイズ】

縦:約20cm

横:約20cm

マチ:約6.5cm

ベルトの長さ:約79cm ～最長約125cm



実物撮影



ブランド販促用のノベルティですので、細かいことが気になる方完璧をお求めの方はご購入をお控えください。

神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プラダ

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レディース

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