『一点もの♡大容量 ヴィンテージバッグ フランス製生地 日本製 バンスインポート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 10時 06分に出品され04月19日 10時 06分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 激レア！！

入手困難！！

一点もの♡

めちゃくちゃ可愛いです♡

手放すの迷ってます…





海外の雪景色のデザインで

この秋冬に使っていただけます♩

フランス製の生地が使われており、

しっかりとした生地で

裏面にもデザインがあり

手の凝られたバッグです。



裏面はアクリルコーティングされてますので

汚れにも強く使いやすいです♩

大容量なので長財布やペットボトルなど

余裕で入ります。

A4収納も可能です♡



人と被らないデザイン

お好きな方いかがでしょうか^ ^





サイズ



縦26cm

横47cm

マチ19.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 一点もの♡大容量 ヴィンテージバッグ フランス製生地 日本製 バンスインポート