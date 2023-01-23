『セイコー プレザージュ SARY105 STAR BAR 7000本限定 冬景色【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 22時 07分に出品され03月06日 22時 07分に終了予定です。即決価格は22,400円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SEIKO PRESAGE SARY105

limited edition Fuyugeshiki 7000本限定



4R57-00K0



ムーブメント···自動巻き



付属品···箱(汚れあります) 余りコマ5個



腕周り18cmくらいです。



文字盤の綺麗さに惹かれこちらで購入しました。

ただ日差３分くらい進みますのでOHが必要です。

そして使用や保管に伴う傷や汚れがあります。

ガラスコーティングに少し傷ありました。

完璧を求める方は購入をお控えください。

OHは必要ですがこの金額からのお値引きは考えておりませんのでそれでも良いと思われる方で中古品に御理解のある方のご購入お願い致します。



昨今のメルカリでの返品詐欺を受けまして評価が良くない方や新規の方に関してはキャンセルさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ セイコー プレザージュ SARY105

STAR

BAR

7000本限定 冬景色