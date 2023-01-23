『AJ1 ユニバーシティブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 49分に出品され03月26日 06時 49分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|エアジョーダン
adidas SAMBA OG /アディダス サンバ28.0cm
¥ 7644
571 美品！ アディダス ルージュ 27.5cm 赤★
¥ 7020
New Balance 1400 黒 スニーカー
¥ 10335
【美品】スコッチグレイン ベルオム ストレートチップ ブラック 黒 758
¥ 11570
メンズ 27 W NIKE AIR MAX 95 RISE AND UNITY
¥ 9750
中古 Nike Air Jordan 4 Black Cat
¥ 28520
【10周年限定】28.0 サンガッチョ にゅ〜ず OFF COAT 新品未開封
¥ 13500
【極美品】asics ランウォーク ストレートチップ 27.5cm ゴアテックス
¥ 8502
コールハーン COLE HAAN リーガングランドスニーカー 24.5
¥ 9749
Nikeエアジョーダン1 ミッド SE クラフト セメントグレー 25.5
¥ 11050
Satisfy × Hoka Mafate Speed 4 Lite 28cm
¥ 21828
MM6 Maison Margiela × Salomon X-ALP
¥ 23000
ブランドストーン/サイドゴアブーツ/ブラック/UK7
¥ 8502
レッドウィング ファイヤーマンブーツ 8D REDWING クロムハーツ チペワ
¥ 40289
danner postman ダナー ポストマン US6.5 25cm
¥ 7800
NEW BALANCE M950B2N
¥ 11000
◆◆未使用 6.5 JP25.5 WH×RED トッズ ノーコード スニーカー
¥ 17480
ルイヴィトン ランアウェイ パルス ライン スニーカー モノグラム 26cm
¥ 13400
落札価格11700円
183 入札履歴
終了
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