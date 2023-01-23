『AJ1 ユニバーシティブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 49分に出品され03月26日 06時 49分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品名:AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG WHITE/BLACK UNIVERSITY BLUE

サイズ:27

箱:あり

付属品:ホワイトとブルーのシューレース



SNKRSで当選してから20回ほど履いております。

履かなくなったため、出品いたします。





綺麗に履いていたため、そこまで目立ったキズなどはありませんが、使用感はあるのでご了承ください。

インソールのロゴは剥がれております。

履く分にはなんの問題もないと思います。



自宅でシューボックスにて保管しておりました。



素人保管なのでご了承お願いいたします。



また、中古品にはなりますので神経質な方はお控えください。



即購入大歓迎です。



何卒よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AJ1

ユニバーシティブルー