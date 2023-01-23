『《8日間限定出品！》リーバイス501 66前期 スレーキスタンプ 33×36【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 04時 34分に出品され03月19日 04時 34分に終了予定です。即決価格は50,490円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーバイス501 66シングルです。



実寸(素人採寸)

·ウエスト(平置き) 41

·前股上 30

·後ろ股上 38

·股下 84

·ワタリ 32

·裾幅 21

·全長 110



極めてBIG Eに近い初期66、色もまだまだ残っており、これからお好みの色落ちが期待できます。

ダメージ無しのノーリペア。

しかもゴールデンサイズ。

長さ充分のフルレングスですので長身の方やロールアップしたい方にも最適です。

これだけの条件が揃った個体は今やなかなか出てこないかと思います。



事情があり10/3(木)までの出品となります。

予告なく出品を取りやめる場合もございますのでご了承ください。





リーバイス501

levis

501 66

66前期

66シングル

ビッグE

スモールe

赤耳

セルビッチ

縦落ち

ヴィンテージデニム

チェーンステッチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 《8日間限定出品！》リーバイス501

66前期

スレーキスタンプ

33×36