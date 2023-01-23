『90sChampionリバースウィーブPENN サイズＬ【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 22時 14分に出品され03月18日 22時 14分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90sチャンピオンリバースウィーブPENN

size L Made in USA



25年ぐらいに購入して大事に着ていたスウェットです。しかし体型が変わりサイズがあわなくなり出品します。



ユーズドのため 細かいダメージ等ありますが まだまだ着用できるリバースウィーブです。



古着慣れしている人にはそれほど気になるダメージではないかと思います。

ご理解のある方の購入 よろしくお願いします。



#リバースウィーブ#チャンピオン#90s

#ペンシルバニアPENN#Champion



肩幅...47cm

身幅...53cm

着丈...69cm



素人採寸のため多少の誤差はお許し下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90sChampionリバースウィーブPENN

サイズＬ