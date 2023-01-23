『アニエスベー ボヤージュ ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way 黒 大容量【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 08時 47分に出品され04月04日 08時 47分に終了予定です。即決価格は9,814円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入OK❤️



【商品説明】

Agnes b.

アニエスベー ボヤージュ ヴォヤージュ

ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way

2way A4 ノートパソコン 書類 大容量 キャリーオン ペットボトル 書類



ビジネスや出張などは勿論のこと旅行にもお使い頂けます(^^)



◆購入元◆

ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



購入してから1度も使用しておりません。

前所有者様のご利用状況などは分かりかねますので、ご了承願います。



長くお使い頂けるようメンテナンスしております。

状態は写真をご覧いただきご判断お願い致します。



【サイズ(約/cm)】

縦 …39

横 …59

マチ…15

ハンドルまでの高さ…10

ショルダーの長さ…76〜123



※素人採寸ですので誤差がありましてもご了承願います。



【素材】

ナイロン

レザー 本革



【カラー】

ブラック 黒

レザー部分 ブラウン 茶



【発送方法】

簡易包装をし、48時間以内に発送致します(^^)

ゆうゆう↔︎らくらくへ変更の可能性があります。



●コメント無し、即購入OKです！

何かありましたら、購入前にコメントにてお願い致します。



●ペットいません。喫煙者いますが、別室にて保管しております。



●サイズ感や思ってたのと違ったなど購入者都合による返品、交換、購入後のクレームは対応致し兼ねます。



●自宅保管品です。中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。



●素人ですので検品の見落としがある場合がありますが、お手元に届いた現状でご了承ください。

後でこうなってたと言われてもメルカリルールの購入者都合の迷惑行為とみなします。



●他にも出品してるので是非ご覧下さい(^^)

#マミSHOPバッグ





管理番号 208 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アニエスベー

ボヤージュ

ショルダーバッグ

ハンドバッグ

2way

黒

大容量