『極美品✨英国製 マッキントッシュ キルティングコート ボア フード 近年モデル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 41分に出品され03月31日 15時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

MACKINTOSH マッキントッシュ ロングコート キルティングコート フード ロング丈 ボア



○サイズ

Sサイズ（相当）

肩幅37cm

身幅45cm

袖丈60cm

着丈89cm

※素人採寸です



平置き実寸。

着画はお断りいたします



○状態

目立った傷汚れなく非常に綺麗な状態です✨



○カラー

ブラック



○素材

ポリエステル100%



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



0858



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品✨英国製

マッキントッシュ

キルティングコート

ボア

フード

近年モデル