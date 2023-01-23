『FREITAG BOB 青 トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 05時 35分に出品され04月13日 05時 35分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 FREITAGの定番人気モデル、BOBです。



マットな単色の青を気に入って中古品を購入しましたが使う機会が無く、目立った傷や汚れはありません。



青単色で高コンディションは珍しいですが、FREITAGは中古素材のリユース製品ですのでユーズド感はご理解ください。



自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。



【ブランド】FREITAG

【カテゴリ】トートバッグ ショルダーバッグ

【商品の状態】目立った傷や汚れなし

【サイズ】横幅: 約40cm 高さ: 約30cm マチ: 約15cm

【素材】トラックの幌

【カラー】ブルー系



折り畳み発送します。





【おすすめポイント】

1.ユニークなデザイン

FREITAGのバッグは、リサイクルされたトラックのシートを使用しており、耐久性が高く、個性的なデザインが特徴です。どのバッグも一つ一つ異なるため、唯一無二のアイテムとなります。



2.多機能性

短い持ち手とショルダーストラップが付いており、シーンに応じて持ち方を変えることができます。普段使いや旅行にも最適です。



3.環境への配慮

リサイクル素材を使用しているため、環境に優しい選択肢です。ファッションとサステナビリティを両立させたい方にぴったりです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フライターグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ FREITAG

BOB

青

トートバッグ