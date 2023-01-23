『【まっちゃん様】専用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 20時 33分に出品され04月19日 20時 33分に終了予定です。即決価格は9,814円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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管理番号-88 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし