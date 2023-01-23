『新品同様 ブルックスブラザーズ スエードトラッカージャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 45分に出品され03月09日 12時 45分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルックスブラザーズ スウェード素材のトラッカーブルゾンです。

ブルックスブラザーズのオンライン通販で今年の1月に購入しました。試着のみですので、未使用に近いとしています。



『Brooks Brothers』のロゴ入りボタンや、背面のアジャスター、GF（ゴールデン フリース）マーク入りのジャカード裏地など細部にわたってこだわりました。ショート丈でシンプルなカラーリングなので様々なコーディネートで活躍します。秋口の羽織としてお薦めです。





仕様

裏地-あり（総裏）

フロント-シングル/ボタン（5個)

袖口-カフス仕様(ボタン1個)

ポケット-胸左1

ライナー-なし

内ポケット-右1

両サイド裾にアジャスター



サイズ

Ｌ表記

肩幅51.9 袖丈64.1 着丈66.5

画像に追加しています。



色

ネイビー



素材

素 材 表地-やぎ革

胴裏-キュプラ100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品同様 ブルックスブラザーズ スエードトラッカージャケット