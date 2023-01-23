『Kith x Batman Joker Tee Black Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 22時 26分に出品され03月15日 22時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



Kith x Batman Joker Tee "Black"



キス x バットマン ジョーカー Tシャツ "ブラック"





KITH HONOLULUの店舗で購入しました。



Mサイズ



新品未使用品です。

KITH TOKYOと違い、ビニール袋には入っておりませんでした。



返品交換は無し。即購入可能。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: キス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Kith

x

Batman

Joker

Tee

Black

Mサイズ