『Kith x Batman Joker Tee Black Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 22時 26分に出品され03月15日 22時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|キス
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落札価格15000円
479 入札履歴
終了
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