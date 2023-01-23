『Carhartt チョアコート Stussyコラボ元ネタ 100周年 野村訓市【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 22時 24分に出品され04月13日 22時 24分に終了予定です。即決価格は42,000円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 超希少 Carhartt 100周年 チョアコート Stussyコラボ元ネタ



野村訓市さんが着用されているcarhartt × stussyの元ネタとされているモデルです。

100周年記念モデルで状態も良好です。



サイズ:不明

色:ネイビー



実寸 十分に広げた状態で

肩幅:49cm

身幅: 59cm

袖丈:59cm

着丈:74cm

誤差はご了承ください



状態や詳細は写真をご参照の上ご判断いただきご購入ください。

ヴィンテージや古着にご理解のある方のご購入をお願いします。









早い者勝ちです。

写真の通り状態良好で色残りも非常に良好です。

大変おすすめです。



是非この機会にご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

チョアコート

Stussyコラボ元ネタ



100周年

野村訓市