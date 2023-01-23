『SAINT LAURENT 長袖シャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 45分に出品され03月18日 12時 45分に終了予定です。即決価格は22,080円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

SAINT LAURENTは、ファッション界で高い評価を受けているブランドで、スタイリッシュで洗練されたデザインが特徴です。



【デザインと素材】

黒と白のチェック柄が特徴的なこの長袖シャツは、カジュアルからフォーマルまで幅広く対応可能です。新しいタグが付いており、未使用の状態です。



【スタイリングの提案】

このシャツは、ジーンズやスラックスと合わせることで、さまざまなシーンで活躍します。シンプルなデザインながらも、存在感のあるアイテムです。



- ブランド: SAINT LAURENT

- モデル名: シャツ

- 袖の長さ: 長袖



素材シルク



素人採寸の為、差異がございますこと、ご了承くださいませ！



着丈…74cm

肩幅…42cm

身幅…52cm

袖丈…65cm

袖幅…17cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: サンローラン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SAINT

LAURENT

長袖シャツ