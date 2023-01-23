『ノートPC Windows11 Ms-Office2016 Core-i5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 20時 49分に出品され03月26日 20時 49分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 在宅ワークされる方や、自宅での書斎にピッタリの商品です。



東芝 ダイナブック ノートパソコン

リカバリ（初期化）済み

Windows11 64bit（ライセンス認証済み）



無料のoffice【LIBRA等】でなく、Microsoft office 2016 入りで word, excel, power point 、outlook等(ワード エクセル パワーポイント等)がお使い頂けます。

文章作成、表計算、プレゼンの資料作成などが出来ます。



大人気の高速インターネットブラウザ－

【GoogleChrome】希望があれば、インストールします

スマホやタブレットとの連携もラックラク！

使ったことの無い方は是非この機会に高速ブラウザをお試し下さい♪



－音楽に触れ合える－

【iTunes】希望があれば、インストールします

音楽をダウンロードしたり、iPhoneやiPodなどに焼いたCDを入れることが出来ます



－お馴染みのSNS－

【LINE】希望があれば、インストールします

スマホやタブレットのLINEと連携してパソコンからの返信や電話が可能です



スペック

Core-i5

HDD 500GB

メモリ 8GB



USBポート×4

HDMI端子有り



パソコン本体、電源ケーブルになります。



OS···Windows11 Pro



CPU···Intel Core i5



メモリ···8GB



ストレージ種別···HDD 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし