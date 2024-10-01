『国内正規品 LE LABO ル ラボ アナザー ANOTHER13 15ml【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 15時 32分に出品され05月06日 15時 32分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★プロフ必読をお願いいたします。

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LE LABO ル ラボ ANOTHER 13 15mL



サンプル LOSE31 0.75mL

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公式オンラインショップで購入しました。

日本語ラベル付き／国内正規品／プッシュタイプ



※ギフト用に購入しましたが、不要になったため出品します

※LOSE31 サンプル 0.75ml お付けします。



外箱は未開封ですが、あくまで素人保管になりますので、ご理解いただける方でお願いします。

未開封のままなのでギフト用としてもいかがですか？



✳︎サイズ：15ml

✳︎購入時期：2024.10



即購入○

お値下げ不可（様子を見てお値下げはしていきます）



英国のファッション・アート・カルチャー雑誌”アナザーマガジン”とのタイアップで開発されたフレグランスです。それは、都会的でシャープな輝きを放つ香り。アニマルムスクを中心に、ジャスミン・モス・アンブレットシードアブソリュートなどの香料が溶け合って魅力的なハーモニーを奏でます。



人気シリーズ···ANOTHER 13

容器の形状···スプレー

種類···オードパルファム

#アナザー13

#ルラボ国内正規品

#LOSE31 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用