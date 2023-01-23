『Barbour BEDALE SL ワックスコットンブルゾン 【リプルーフ済】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 59分に出品され03月24日 14時 59分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4.5年前に購入し、主に冬の期間に着用しておりました。大事に着用していたため傷や汚れ等無く経過しております。ワックスの効果が薄くなってきたため、今年9月にクリーニングとリプルーフ施しております。それからは着用せず保管していたためワックスの状態も問題なく経過しております。









サイズ34

身幅 51.5cm

着丈 71.5cm

裄丈 75cm



色:グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

BEDALE

SL

ワックスコットンブルゾン

【リプルーフ済】