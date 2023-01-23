『ナンガ オーロラライト 900DX レギュラーサイズ ブラウン 未使用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 11時 23分に出品され03月29日 11時 23分に終了予定です。即決価格は20,500円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年前に購入しましたが、一度開封したのみで未使用品です。よろしくお願いします。



人気モデル···AURORA light



種類···マミー型



生地

表地:15dn オーロラテックス®

裏地:15dn リップストップナイロン

内部構造

ボックスキルト構造

フィルパワー

スパニッシュダックダウン90-10% (760FP)

ダウン量

900g

サイズ

ショート※、レギュラー、ロング※

カラー

BLK(ブラック)、GRY(グレー) 、RED (レッド)、BRW(ブラウン)

収納サイズ

φ21×41cm

総重量

1,400g

快適使用温度/下限温度

-10℃ / -19℃ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ナンガ

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ ナンガ

オーロラライト

900DX

レギュラーサイズ

ブラウン

未使用