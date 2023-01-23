『Canon キャノン Kiss X7 Wレンズセット ✨お得なセット付き✨【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 49分に出品され03月26日 22時 49分に終了予定です。即決価格は19,217円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#aki_カメラ出品中





★動作良好★

Canon EOS kiss X7 デジタル一眼レフカメラ

ダブルレンズセット





【おススメポイント】

＊約370g（本体）の軽量設計で持ち運び楽々♪



＊約1800万画素で超高画質♪



＊簡単操作でフルHD動画撮影機能も搭載♪



＊SDカードや掃除セットが付いてすぐ使える！



＊受け取り評価前、初期不良保証付き





〇コンディション詳細〇



◆本体・レンズ外観◆



本体には使用によるスレや汚れがわずかにあるのみで

目立つダメージは少なく

中古の中でも比較的綺麗な状態です♪



18-55mmのレンズには外観にベタツキとレンズフィルターが

歪んで取れず、キャップに若干の装着しずらさがあります！



撮影には問題なく、まだまだ末長くご使用いただけます♪



詳細につきましてはお写真をご覧ください⭐︎





◆光学◆



使用によるホコリや汚れ等の混入はわずかで

カビ、クモリは見当たらず快適にご使用いただけます！



液晶画面には保護シールが付いております。



◆動作◆



基本的な動作確認済み。





◯付属品◯



・本体



・レンズ 18-55mm



・レンズ 55-200mm



・バッテリー



・充電器



・SDカード 32G



・ブロアー



・マイクロファイバークロス



その他は写真をご覧くださいね♪



y0106 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン