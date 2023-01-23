『Sigur Rós – ( ) アナログレコード LP【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 08時 58分に出品され04月02日 08時 58分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Sigur Rós – ( )



オリジナル盤

盤質EX-/ラベルEX-/ジャケEX-/インナースリーブEX

シュリンク付き



Label:FatCat Records – fatlp22, [PIAS] Recordings – piasv122dlp, [PIAS] Recordings – 946.0122.012

Format:2 x Vinyl, LP, Album

Country:UK, Europe & US

Released:2002年10月28日

Genre:Electronic, Rock

Style:Abstract, Post Rock



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Yo La Tengo 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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洋楽 タグ Sigur

Rós

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