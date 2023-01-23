『boox palma【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 21時 47分に出品され03月15日 21時 47分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入しましたが、用途に合わなかったため出品致します。

購入直後に画面フィルムを付けて使用していました。



シリーズ...BOOX 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>電子書籍リーダー>>>電子書籍リーダー本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし