『boox palma【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 21時 47分に出品され03月15日 21時 47分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>電子書籍リーダー>>>電子書籍リーダー本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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落札価格17000円
969 入札履歴
終了
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