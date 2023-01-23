『Super-Takumar 50mm F1.4 前期型 〈8枚玉〉【良品】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 22分に出品され03月03日 17時 22分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Super-Takumar 50mm F1.4 前期型 〈8枚玉〉



※プロフィールは必ずお読みください。

※商品はアルコールで除菌しております。



【商品特徴】

開放では少し甘めの、なめらかなボケ味を楽しむことができます。



【仕様】

・マウント : M42マウント

（αEマウントではありません。）

・最短撮影距離 : 0.45m

・レンズ構成 : 6群8枚

・絞り羽根枚数 : 6枚

・最小絞り値 : F16

・フィルター径 : 49mm



【シリアルナンバー】1398418



【付属品】

・フロントキャップ（純正）

・リアキャップ（純正）



【状態】

・外観

小さなキズやスレが多く、使用感があります。



・レンズ

カビはありません。強い光を当てると後玉にコーティングの劣化が確認できます（画像8枚目）。撮影条件によっては影響があるかもしれません。また、撮影に影響がない程度の拭きキズがあります。試写した際の写りは良かったです。

使用に伴うわずかな塵や埃の混入はあります。

※評価は主観です。中古品ですのでご理解ください。



【作例】

すべて開放で撮影しています（EOS R使用）。



【動作】

・絞りリング : 正常

・絞り羽根 : 正常

・フォーカスリング : 正常





◎よろしければこちらの商品もご覧ください。

#piemontecamera

M42マウントレンズ ⇒ #m42_piemontecamera

Takumarレンズ ⇒ #takumar_piemontecamera





#オールドレンズ #ペンタックス #タクマー #8枚玉



焦点距離...19〜70mm



開放F値...〜1.4



その他特徴...オールドレンズ, 前面レンズキャップ付き, 背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: ペンタックス