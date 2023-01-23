『パナソニック Panasonic LUMIX DC-GH4 ボディ【訳あり美品】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 30分に出品され03月19日 01時 30分に終了予定です。即決価格は16,008円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic LUMIX GH4です

基本動作確認済です

ボディの外観は目立った傷や汚れなく、美品に近い良品です

元箱、取説はありません



但し、バッテリーはフル充電しても、

充電器のチャージランプが消灯しないため、

【バッテリーと充電器はおまけ】とお考え下さい



・本体

・充電器・コード【おまけ】

・バッテリー【おまけ】

・ストラップ

・ボディキャップ



外観・程度は良好ですが、中古品であることをご理解の上、ご購入ください 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし