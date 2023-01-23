『NEIGHBORHOOD BOUNTY HUNTER コラボ パーカー【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 07時 50分に出品され04月18日 07時 50分に終了予定です。即決価格は13,298円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NEIGHBORHOODとBOUNTY HUNTERのコラボパーカーです。

数回着用の美品です。

サイズXLです。

文字やデザインは全て刺繍です。

オーバーサイズでカッコよく着こなして貰えると思います。



BOUNTY HUNTER PULLOVER PARKAバウンティーハンター フロント刺繍プルオーバーパーカー 222UWBHN-CSM01S ブラック



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ネイバーフッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NEIGHBORHOOD

BOUNTY

HUNTER

コラボ パーカー