『ゴッドセレクションXXX ロンT 白【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 11時 50分に出品され04月28日 11時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



GOD SELECTION XXX



着用による擦れや毛羽立ち等、多少の使用感はございます。

画像では分かりにくいですが、首元に僅かな黄ばみがあります。



■カラー：ホワイト



■サイズ：L

(平置き実寸)

着丈 約71cm

肩幅 約52cm

身幅 約57cm

袖丈 約62cm

※多少の誤差はご容赦ください。



■素材：100% コットン



自宅保管の中古品にご理解いただける方、どうぞ宜しくお願いいたします。



カラー···ホワイト



袖丈···長袖



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ゴッドセレクショントリプルエックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ゴッドセレクションXXX

ロンT

白