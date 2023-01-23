『WACKOMARIA ワコマリア ネックフェイス アロハ シャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 40分に出品され03月22日 10時 40分に終了予定です。即決価格は15,088円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名 : WACKO MARIA (ワコマリア)



2019年春夏モデル

NECK FACE S/S HAWAIIAN SHIRT



グラフィックアーティスト“NECK FACE”がデザインのコラボレーションアイテムになります。



サイズ Ｌ

カラー ブラック

素材 : レーヨン100%



L/身幅58cm 着丈75cm 肩幅46cm 袖丈24cm





発売当時に何とか手に入れたものの試着のみで着る機会がなくクローゼットでずっと保管されていたものです。写真のようにたたみジワがあります。試着のみでほぼ新品同様ですが素人保管につき、そのあたりをご理解いただける方にお願い致します。







※保管品になりますので多少の擦れ等ある場合がございます。

※感じ方には個人差がございます。リユース品にご理解いただけますようお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WACKOMARIA

ワコマリア



ネックフェイス



アロハ シャツ