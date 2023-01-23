『レスポートサックAnya Hindmarch x LeSportsac 2442【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 06時 58分に出品され03月12日 06時 58分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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コメ無し即購入OK(^^)

新品未使用

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Anya Hindmarch x LeSportsac



カラー：ブラック



サイズ：

幅 約33㎝

高さ約35㎝

奥行約13㎝

ハンドル長さ約39㎝

ショルダーストラップ：43-80cm長さ調節可



仕様：

開口部ダブルジップ

内側メッシュオープンポケット×４

前面ジップポケット、オープンポケット×各1

両サイドオープンポケット×各1

背面ジップポケット×1

外側ポケットが充実。

背面の底部ファスナーを開けてスーツケースのハンドルに取り付けることができます。

旅行や出張にも使用できるバッグパックです。



＊発送前に検品しておりますが、素人ですので見落としがあるかもしれません。

仕様に支障のない 小傷やほつれがある可能性を 予めご了承下さい。

(* )” 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レスポートサックAnya

Hindmarch

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LeSportsac

2442