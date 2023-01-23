『80s NIKE ナイキ トラックジャケット ジャージ 水色 L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 07時 59分に出品され04月23日 07時 59分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】



80s NIKE ナイキ トラックジャケット ジャージ





【サイズ】



記載サイズ：L

平置きサイズ：着丈68cm

身幅56cm









【素材】



ポリエステル65% レーヨン20% コットン15%







【Condition】



〔B〕ランク



多少の色褪せなど、やや古着感はありますが、古着に慣れている方でしたら問題なく着用頂けます。





--Condition Rank--



〔S〕 未使用品

〔A〕 若干の使用感がみられる程度のもの

〔B〕 使用感はあるが大きなダメージがないもの

〔C〕 汚れやダメージがみられるもの

〔D〕 大きな汚れやダメージがみられるもの



※〔B〕を一般的な古着の基準としております





【管理番号 K240204-5】









〇お知らせ：80s 90s ヴィンテージ の古着を中心に出品しております。基本的に ビックサイズ ビックシルエットの商品が多いです。総柄 や 個性的 なアイテム 原宿 高円寺 の 古着屋さん ファッションが好きな方はぜひフォローお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80s

NIKE

ナイキ

トラックジャケット

ジャージ

水色

L