『miumiu ショルダーバッグ 新品未使用品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 10分に出品され03月16日 17時 10分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今日から三日間限定！

58,000円→55,000円に値下げ中！！

購入したものの、押し入れにずっとしまっていました。

服装の趣味が変わったので、出品します。

定価は20万を超えますので、かなりお得かと思います。

※ギャランティカードも付属します。

値下げ交渉受け付けます！！



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カラー···ピンク



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ miumiu

ショルダーバッグ 新品未使用品