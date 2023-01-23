『【新品】ベリック プロテクター レザージャケット 48サイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 29分に出品され03月07日 22時 29分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベリック

本革

プロテクタージャケット

48サイズ



肩幅40

身幅52

着丈59

袖丈62



新品のライディングジャケットです。

インナーベスト取り外し可能。

背中、肩、肘から前腕にプロテクター有り。

申し分なしの綺麗な一着となります。

試着のみで、一度も外出無しの新品となります。

サイズが合う方は是非。



#ベリック

#ライディングジャケット

#本革

#プロテクタージャケット

#青春の思い出 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ベリック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】ベリック プロテクター レザージャケット 48サイズ