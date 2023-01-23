『DRÔLE DE MONSIEUR ナイロンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 06時 34分に出品され03月05日 06時 34分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの魅力】

DRÔLE DE MONSIEURは、ユニークでスタイリッシュなデザインが特徴のブランドです。このナイロンジャケットは、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【機能性】

フード付きで、カジュアルなスタイルに最適です。ナイロン素材は軽量で、持ち運びにも便利です。雨の日でも安心して着用できます。



【スタイル】

黒色のシンプルなデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: DRÔLE DE MONSIEUR

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: フード付き

- ロゴ: DRÔLE DE MONSIEUR PRÊT-À-PORTER



着丈70cm

身幅55cm



去年の12月にに古着屋でほぼ未使用状態の商品を購入しましたがあまり着なかったので出品します。



少しシワがついてしまっているのですがクリーニングにもっていけば大丈夫だと思います。



気になる方はご遠慮ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ドロールドムッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DRÔLE

DE

MONSIEUR

ナイロンジャケット