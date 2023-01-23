『oakley tech piping straight pants w31【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 01時 15分に出品され04月10日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRAND：oakley

NAME：tech piping straight pants

SIZE：31

COLOR：black × grey



☆ACUTUAL SIZE☆

ウエスト：76

股上：26

股下：78

裾幅：19.5

わたり：26

総丈：104



☆CONDITION☆

[B]

目立つダメージ、汚れ無く

まだまだ使用出来ます。

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S：新品/未使用

A：未使用に近い

B：目立つ傷/汚れ無し

C：やや傷/汚れ有り

D：傷/汚れ有り

J：全体的に状態が悪い＊雰囲気系



☆COMMENT☆

オークリー

チノパン

ストレートパンツです。



☆POINT☆

スカル刺繍

グレーパイピング



ポリエステル混

ストレッチ効きます。



ゴルフ用としても



よろしくお願いいたします。



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3-3hyb11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ oakley

tech

piping

straight

pants

w31