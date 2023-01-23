『未開封品 S.H.Figuarts 人造人間キカイダー ＋ キカイダー01【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 17時 56分に出品され03月25日 17時 56分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『人造人間キカイダー／キカイダー01』より



・S.H.Figuarts キカイダー（未開封品）



・S.H.Figuarts キカイダー01（未開封品）



のセットでの出品になります。



使用する機会が無かったため未開封のまま今日まで保管していました。

今後も使用する予定が無いためコレクションの整理で出品します。



※未開封品ですので、箱中の状態を気にされる方は購入をご遠慮ください。



※未開封品ですが、初期キズ、外箱のキズやへこみ、メーカー検品によるテープの多重貼り等を気にされる方は購入をご遠慮ください。



【商品の概要】

●S.H.Figuarts キカイダー

■商品仕様

全高：約150mm

材質：PVC、ABS製



■セット内容

・本体

・交換用手首左右各４種





●S.H.Figuarts キカイダー01

■商品仕様

全高：約150mm

材質：PVC、ABS製



■セット内容

・本体

・交換用手首左右各３種



フィギュア種類...セット/まとめ売り

キャラクター名...人造人間キカイダー



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