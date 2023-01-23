『CIRCOLO 1901 ダークブルー ストライプ テーラードジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 03時 02分に出品され04月03日 03時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

ダークブルーのストライプデザインが特徴的です。シンプルながらも洗練された印象を与え、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【素材】

高品質な素材を使用しており、着心地が良く、長時間の着用でも快適です。フロントポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【ブランドの歴史】

CIRCOLO 1901は、1941年に設立され、伝統的なイタリアンスタイルを基にした現代的なデザインが魅力です。



- ブランド: CIRCOLO 1901

- 色: ダークブルー

- デザイン: ストライプ



肩幅43cm

袖丈63cm

着丈70cm

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



コンパクトに梱包して発送になりますので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CIRCOLO

1901

ダークブルー

ストライプ

テーラードジャケット