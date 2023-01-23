『カナダグース ラブラドール ダウンジャケット M ベージュ 7967JL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 12分に出品され03月07日 00時 12分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉大歓迎！



【商品説明】

●アイテム

CANADA GOOSE Labrador Bomber Heritage

グリフィンインターナショナル ファー ポリエステル

ダウンジャケット ファー取り外し可 2way ジップ ボタン

ボンバージャケット ショートダウン

●サイズ

肩幅：40 / 身幅：46 / 袖丈：60 / 着丈：60

（素人採寸です。ご了承下さい。）



●状態

左袖に破れリペア跡が見られます。

他に右袖リブにほつれや伸びが目立ちます。着用感が見受けられますが、まだまだ使用して頂ける商品となっております。



※その他の状態については、写真でご確認ください。

●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物

【その他】



●多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。

●素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。

●プロフィールをご一読ください。

管理番号 M13842-166-300 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース ラブラドール ダウンジャケット M ベージュ 7967JL